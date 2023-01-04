“الأرصاد” يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، فيما تشهد العرضيات ضبابًا حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية وارتفاعًا في الأمواج على القنفذة حتى العاشرة صباحًا.