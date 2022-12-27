“الأرصاد” يُنبِّه 8 مناطق: أمطار متوسطة وتساقط للثلوج وشبه انعدام في الرؤية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق تبوك والمدينة المنورة والشرقية والشمالية والجوف والقصيم والرياض وحائل.

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة تبوك تشهد أمطارًا متوسطة وتساقُطًا للثلوج مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جبل اللوز وعلقان، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على المعظم وتبوك وتيماء حتى الساعة الـ14.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العلا وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الثلاثاء.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل والدمام والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على الخفجي والنعيرية وقرية العليا والقيصومة وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقط الثلوج. وتشمل الحالة العويقيلة وحزم الجلاميد وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الثلاثاء.

ونبّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقط الثلوج. وتشمل الحالة أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على القريات وطبرجل حتى العاشرة صباحًا.

وتشهد منطقة القصيم أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البدائع والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من صباح الثلاثاء.

ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء ومرات والدرعية والعاصمة الرياض وحريملاء وضرماء، وتستمر حتى الساعة الـ14.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة حائل أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الشملي وبقعاء وحائل وموقق والحائط والسليمي والشنان والغزالة وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ14.00 من مساء الثلاثاء.