“الأرصاد” يُنبِّه 8 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة جازان تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد جازان وفرسان شبه انعدام في الرؤية وارتفاع الأمواج، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.