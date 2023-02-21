“الأرصاد” يُنبِّه 8 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية

المناطق-متابعات
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة ونجران وتبوك والجوف وعسير وجازان والرياض والمدينة المنورة).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة جازان تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد جازان وفرسان شبه انعدام في الرؤية وارتفاع الأمواج، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة، فيما تشهد أضم والطائف وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنية رياحًا نشطة وشبه انعدام في الرؤية، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع. وكذلك شبه انعدام في الرؤية في المدينة المنورة ووادي الفرع. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل وأبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة وشبه انعدام في الرؤية وارتفاعًا في الأمواج على الوجه وأملج وضباء ونيوم شرما. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 1800 من مساء الثلاثاء.