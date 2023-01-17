“الأرصاد” يُنبّه 11 منطقة: عواصف وأمطار غزيرة وضباب كثيف وشبه انعدام في الرؤية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق القصيم وتبوك ومكة المكرمة والشرقية والشمالية وحائل وجازان والجوف والرياض والباحة وعسير.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة القصيم تشهد أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة مع تساقُط البرد وسيول، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة النبهانية وعقلة الصقور والثامرية والخبراء، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء حتى الساعة العاشرة صباحًا.
كما أصدر المركز تحذيرًا للقصيم من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة وسيول وتساقُط البرد، وانعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة تبوك أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البدع وتبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً على البدع وتبوك وتيماء حتى الثالثة فجرًا.
ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على جدة، وأمطارًا رعدية على الجموم والعاصمة المقدسة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ11.00 من صباح الثلاثاء.
وتشهد المنطقة الشرقية ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والبطحاء والعديد وبقيق وسلوى والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على الخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة حتى العاشرة صباحًا.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة حائل ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط السليمي والشنان وبقعاء وسميراء والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة وحزم الجلاميد ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
ونبَّه المركز الجوف بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة الرياض ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل وليلى ووادي الدواسر والحريق والخرج والدرعية والدلم والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد الباحة ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وكذلك تشهد عسير ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.