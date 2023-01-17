“الأرصاد” يُنبّه 11 منطقة: عواصف وأمطار غزيرة وضباب كثيف وشبه انعدام في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة القصيم تشهد أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة مع تساقُط البرد وسيول، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة النبهانية وعقلة الصقور والثامرية والخبراء، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء حتى الساعة العاشرة صباحًا.