“الأرصاد” يُنبِّه مكة المكرمة: أمطار غزيرة وسيول مع ضباب وشبه انعدام في الرؤية

المناطق_مكة المكرمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقة مكة المكرمة.

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة، وتساقُط البَرَد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية، وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة رابغ وثول، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة ضبابًا على الشفا والهدا والطائف حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وتشهد المنطقة أيضًا رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على جدة، ورياحًا نشطة وأتربة مثارة على الجموم وبحرة والعاصمة المقدسة. فيما تشهد خليص وعسقان والكامل ورابغ وثول أمطارًا رعدية. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء.