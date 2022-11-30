“الأرصاد” يُنبِّه 4 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وضباب مع شبه انعدام في الرؤية

وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد الصويدرة والفقرة وطاشا، وتستمر في بعض الأماكن حتى الساعة الخامسة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وسيولاً، وتساقُط البَرَد، وشبه انعدام في الرؤية، على الأكحل والهندية واليتمة ووادي الفرع والرايس، وتستمر حتى الساعة الثالثة فجرًا.