“الأرصاد” يُنبِّه 4 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وضباب مع شبه انعدام في الرؤية

المناطق_الرياض
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة وبحرة، وتستمر حتى الساعة الـ05.00 من صباح الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أيضًا أمطارًا رعدية وارتفاعًا في الأمواج على ثول، وتستمر حتى الرابعة صباحًا.
وتشهد منطقة الجوف ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة حزم الجلاميد وطريف وعرعر، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على العويقلية ورفحاء، وتستمر الحالات حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد الصويدرة والفقرة وطاشا، وتستمر في بعض الأماكن حتى الساعة الخامسة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وسيولاً، وتساقُط البَرَد، وشبه انعدام في الرؤية، على الأكحل والهندية واليتمة ووادي الفرع والرايس، وتستمر حتى الساعة الثالثة فجرًا.