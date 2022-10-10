“الأرصاد” يُنبِّه 6 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك والقحمة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على البرك والقحمة حتى الثامنة صباحًا.