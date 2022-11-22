“الأرصاد” يُنبِّه 7 مناطق: رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية مع تدنٍّ في الرؤية

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على القنفذة والليث والمظيلف حتى الساعة الـ12.00 من ظهر الثلاثاء، مع استمرار عوالق ترابية على ثول وجدة وخليص ورابغ وعسفان حتى الساعة السادسة صباحًا.