“الأرصاد” يُنبِّه 8 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا، وتستمر حتى الساعة الـ 8.00 من صباح الخميس. فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة على ثول وجدة ورابغ حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس، كما تشهد المنطقة أيضًا رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على القنفذة والليث والمظيلف حتى الساعة الـ12.00 من ظهر الخميس.