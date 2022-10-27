“الأرصاد” يُنبِّه 8 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في (عسير ومكة المكرمة والشرقية والمدينة المنورة وجازان وحائل والشمالية والجوف).
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على البرك والقحمة حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس.
ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا، وتستمر حتى الساعة الـ 8.00 من صباح الخميس. فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة على ثول وجدة ورابغ حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس، كما تشهد المنطقة أيضًا رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على القنفذة والليث والمظيلف حتى الساعة الـ12.00 من ظهر الخميس.
وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 8.00 من صباح الخميس.
ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع وينبع النخل، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة جازان رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وصبيا وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس.
ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء والحائط والسلمي والشملي والغزالة والكهفة والمستجدة وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة الجوف أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل أبو عجرم والقريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة رفحاء والعويقلية وحزم الجلاميد وطريف وعرعر، وتستمر حتى الثامنة صباحًا.