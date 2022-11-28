“الأرصاد” يُنبِّه 9 مناطق: أمطار ورياح نشطة وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

المناطق_الرياض
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وحائل والجوف والقصيم والرياض والشمالية والشرقية.
وفي التفاصيل، أوضح المركز أن منطقة جازان تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة أبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الـ08.00 من صباح الاثنين.
وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا كثيفًا وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا، وتستمر حتى الـ09.00 من صباح الاثنين. فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع والحناكية، وتستمر الحالة حتى الـ18.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بقعاء، وتستمر حتى الـ08.00 من صباح الاثنين.
وتشهد منطقة الجوف ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا وطبرجل والقريات، وتستمر حتى الـ08.00 من صباح الاثنين. فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على سكاكا، وتستمر حتى الـ18.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة القصيم ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح، وتستمر حتى الثامنة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة الرياض بضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الزلفي والمجمعة وثادق ورماح، وتستمر حتى الـ08.00 من صباح الاثنين.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء والعويقلية وحزم الجلاميد وعرعر وطريف، وتستمر حتى الـ 08.00 من صباح الاثنين. فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على طريف حتى الـ12.00 من ظهر الاثنين. وتشهد المنطقة أيضًا أمطارًا رعدية، تشمل العويقيلة وعرعر، وتستمر حتى الـ18.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة البطحاء والشيبة والعديد وذعبلوتن وسلوى والأحساء والعبيلة وبقيق وحرض وخريص والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا وعردة، وتستمر حتى الـ 08.00 من صباح الاثنين.