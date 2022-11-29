الأزمة طالت البنوك.. مصرف بولندي يغلق فروعه لتوفير الطاقة

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كشفت مجموعة “آي إن جي” المالية العالمية للخدمات المصرفية، في بولندا، عزمها إغلاق معظم مكاتبها خلال فصل الشتاء في محاولة لتوفير الطاقة.

إغلاق 8 فروع من أصل 12

وقرر مصرف “اي ان جي بنك سلاسكي اس ايه”، رابع أكبر بنك في بولندا من حيث الأصول، إغلاق ثمانية من 12 طابقا في مقره الرئيسي في وارسو اعتبارا من بداية عام 2023، إضافة إلى أحد مبانيه في كاتوفيتشي اعتبارا من 19 ديسمبر المقبل.

وتستأنف المجموعة عملها اعتبارا من 26 فبراير المقبل، وسيتم دفع 2000 زلوتي (443 دولارا) لكل موظف للتعويض عن البقاء في المنزل إضافة إلى 1500 زلوتي لنموذج العمل الهجين الذي تم دفعه أيضا في العام الماضي، حسب “الاقتصادية”.

نموذج لتوفير الطاقة

ونقلت وكالة بلومبيرج عن بيوتر اوتراتا، المتحدث باسم البنك قوله في رسالة بالبريد الإلكتروني “نريد أن نقدم نموذجا لكيفية توفير الطاقة، على أمل أن تحذو شركات أخرى حذونا.. في حين أن التوفير لن يكون كبيرا من حيث القيمة الأسمية، نفهم أن المؤسسات العامة المهمة مثل المستشفيات ودور الحضانة والمدارس، يجب أن تحظى بالأولوية في حالة حدوث انقطاع للكهرباء”.