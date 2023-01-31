أبرز المواددولي

الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في باكستان

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير 2023 - 2:24 صباحًا

المناطق_واس

أدان الأزهر بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بمدينة “بيشاور” شمال غرب باكستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وأكد الأزهر في بيانٍ له اليوم، أن الاعتداء على المصلين الآمنين وعلى بيوت الله وانتهاك حرمتها وتحويلها إلى ساحة للقتل؛ عملٌ إجرامي وإرهابي لا يرتكبه إلا الضالون المضلون الذين تجردوا من تعاليم الدين والقيم الأخلاقية والإنسانية.

وأعرب الأزهر عن خالص العزاء إلى باكستان حكومةً وشعبًا، وإلى أسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير 2023 - 2:24 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

زر الذهاب إلى الأعلى