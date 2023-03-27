الأزهر يكشف حقيقة منشور «خلع المرأة في المحاكم ليس طلاقا شرعيًا»

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نفى الأزهر الشريف، المنشور الذي تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والذي يتحدث فيه عن أحكام الخلع.

وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت منشورا غير صحيح لشيخ الأزهر يقول فيه: “خلع المرأة في المحاكم ليس طلاقا شرعيا، وإذا تزوجت بعد الحكم فهي زانية”.

وأكد الأزهر الشريف، أن هذا المنشور غير صحيح وأن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لم يصرح بهذا الكلام مطلقا.. وكانت مصادر بالأزهر قد أكدت أن المنشورات المتداولة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، حول عدم شرعية خلع المرأة لنفسها في المحاكم، ليست صحيحة، والهدف منها إثارة البلبلة، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم تداول فيها هذا النوع من المنشورات المزيفة.