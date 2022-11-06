يترقب عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية انطلاق كأس العالم بقطر2022، ومع بدء العد التنازلي لبدء فعاليات كأس العالم، هناك العديد من التسهيلات التي قامت بها المملكة من أجل التيسير على الجماهير للانتقال بين من وإلى قطر مع الإجابة على أبزر الأسئلة المتعلقة حول السفر.

الأسئلة الشائعة حول السفر لحضور فعاليات كأس العالم بقطر 2022

ويقدم موقع “المناطق” كافة التفاصيل المتعلقة بالأسئلة المختلفة والشائعة حول السفر من وإلى قطر أثناء فعاليات كأس العالم، ومن أبزر الأسئلة التي يرغب المواطنين في معرفة الإجابة عنها تتمثل في:

هل يمكن سفر سفر المواطن إلى دولة قطر بواسطة الهوية الوطنية؟

لا يمكن ذلك، ويلزم السفر إلى دولة قطر جواز سفر ساريمع الحصول على بطاقة هيا.

ما هي الشروط الواجب توافرها في المواطن الخليجي الذي يرغب بالسفر إلى دولة قطر لحضور كأس العالم؟

التعليمات تشتمل الأشقاء من من مواطني دول المجلس الخليجي الدخول إلى المملكة بجواز سفر مسجل في منصة هيا ويكون ساري.

ما هي الشروط اللازمة توافرها لمن يرغب في المقيمين في المملكة والسفر إلى قطر لمشاهدة نهائيات كأس العالم؟

يلزم تأشيرة خروج وعودة إلى والحصول على بطاقة هيا وتكون فعالة وسارية

قدمت للمملكة بتأشيرة زيارة، هل يمكن السفر إلى قطر لحضور نهائيات كأس العالم؟

يمكن السفر إلى دولة قطر في حالة ساريان تأشيرة السفر بالإضافة إلى الحصول على بطاقة هيا

ما هي مدة صلاحية تأشيرة بطاقة هيا الخاصة بي؟

مدة صلاحيتها هي 60 يوماً.

ما هي عدد الزيارات المسموح بها دخول السعودية باستخدام تأشيرة بطاقة هيا؟