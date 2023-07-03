الأسهم الأوروبية تتخلى عن مكاسبها في أول جلسات يوليو

المناطق_رويترز

تخلت الأسهم الأوروبية عن مكاسبها وانخفضت عند الإغلاق، الاثنين، وقاد سهم شركة أسترازينيكا تراجع أسهم قطاع الرعاية الصحية ليغطي على مكاسب سهم شركة جنرالي وأسهم شركات التعدين التي تلقت دعما من آمال تعزيز الصين سياسات التحفيز الاقتصادي.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بعد ارتفاعه في وقت سابق 0.4%، ليبدأ اليوم الأول من النصف الثاني من العام على تراجع.

وهوى سهم شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا ثمانية بالمئة مسجلا أسوأ أداء يومي له منذ مارس 2020 بعد أن شكك محللون في جدوى دواء تجريبي لعلاج سرطان الرئة من إنتاج الشركة.

وتراجع مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوسع نطاقا اثنين بالمئة ليقود انخفاض القطاعات الأخرى.

وكانت أسهم شركات التعدين أكبر الرابحين وارتفعت 2.2% مع زيادة أسعار معظم المعادن على أمل أن تقدم الحكومة الصينية حزمة تحفيز اقتصادي أقوى بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نشاط المصانع في العملاق الآسيوي في يونيو .

وسجل سهم شركة أسيكوراتسيوني جنرالي أعلى مستوى له فيما يزيد عن عام وارتفع في أحدث التعاملات 3.4% بعد الأنباء التي أفادت بأن الجهة المنظمة للتأمينات في إيطاليا سمحت لشركة ديلفن للاستثمارات بزيادة حصتها إلى أكثر من 10% في الشركة، مما أثار التكهنات باستئناف معركة بين المستثمرين للاستحواذ على الشركة.