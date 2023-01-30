الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب اجتماعات البنوك المركزية لرفع الفائدة

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم بعد أن زادت بيانات التضخم في إسبانيا، التي فاقت التوقعات، من مخاوف السوق بينما يستعد المستثمرون لأن ترفع البنوك المركزية الكبرى في القارة أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة عند الإغلاق، بحسب “رويترز”.

وتظهر رهانات سوق المال أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) عازم على رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى ما بين 4.55 و4.75 في المائة يوم الأربعاء، كما يُتوقع أن يرفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى 2.50 في المائة و4 في المائة على التوالي يوم الخميس.

وارتفعت عوائد السندات في منطقة اليورو بعد أن أظهرت البيانات الأولية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في إسبانيا بنسبة أكبر من المتوقع بواقع 5.8 في المائة على أساس سنوي في يناير.

وكان مؤشر قطاع التكنولوجيا في أوروبا أكبر الخاسرين من بين القطاعات المدرجة على مؤشر ستوكس 600، إذ انخفض 1.7 في المائة. كما كان سهما إيه.إس.إم إنترناشونال ونود لأشباه الموصلات من بين الأسهم التي سجلت أكبر خسائر.

وتراجع أيضا سهم بي.إن.إي إيه.جي الألمانية للطاقة المتجددة 16.1 في المائة.