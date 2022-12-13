الأسهم الأوروبية تتراجع ومؤشر لندن يرتفع

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أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية، جلسة التداول، على انخفاض في ظل ترقب المستثمرين لقرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا الأسبوع الجاري، فيما أثَّر ارتفاع إصابات كورونا (كوفيد – 19) في الصين على معنويات المستثمرين، إذ تراجع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.5%.

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية، جلسة التداول، على انخفاض في ظل ترقب المستثمرين لقرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا الأسبوع الجاري، فيما أثَّر ارتفاع إصابات كورونا (كوفيد – 19) في الصين على معنويات المستثمرين، إذ تراجع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.5%.

النشاط الاقتصادي يتأثر بسبب كورونا

ومع ارتفاع حالات كورونا التي تثير مخاوف من تعطيل النشاط الاقتصادي الصيني، أثرت الشركات الصناعية وبعض شركات سلع الرفاهية المنكشفة على الصين مثل (إل.في.إم.إتش) على المؤشر ستوكس 600.

وهبطت أسهم المناجم بنسبة 1.7%، مع تراجع أسعار النحاس بسبب المخاوف الاقتصادية في الصين-المستهلك الرئيس للمعدن- وبسبب عدم اليقين بشأن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

مؤشر بورصة لندن

ارتفع مؤشر بورصة لندن 4.5% بعد موافقة شركة مايكروسوفت على شراء نحو 4% من حصة الأسهم في مشغل البورصة البريطانية في إطار اتفاق لنقل منصة بياناتها إلى نظام الحوسبة السحابية.