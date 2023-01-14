الأسهم الأوروبية ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي

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أغلقت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في تسعة أشهر اليوم، بدعم من أسهم قطاعي الرعاية الصحية والبنوك ومع صدور بيانات اقتصادية متفائلة في بريطانيا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5% متفوقاً على نظرائه الأمريكيين بعد ما بدأ موسم إعلان النتائج الشركات بنتائج متباينة للبنوك، فيما حقق المؤشر الأوروبي مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بلغت 1.8%.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 0.8%، وزاد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6% بعدما أظهرت بيانات نمو الاقتصاد البريطاني 0.1% في نوفمبر تشرين الثاني.

وقدمت أسهم شركات الرعاية الصحية أكبر دعم للمؤشر حيث زاد سهما نوفو نورديسك وروشيه القابضة 2.5% و1% على الترتيب.