الأسهم السعودية تتراجع بأكثر من 200 نقطة وقطاع “البنوك” يهبط 2 %

تراجعت الأسهم السعودية خلال مطلع جلسة اليوم بنحو 1.9 في المائة والتي تعادل 210 نقاط ليتداول المؤشر العام دون مستوى 10600 نقطة.

ويأتي تراجع السوق السعودي اليوم بضغط من هبوط أسهم “البنوك” بنحو 2.3 في المائة ، ثم قطاع “الطاقة” وكذلك “البتروكيماويات” خلال التعاملات.

تراجعت العقود الآجلة للنفط أكثر من دولارين للبرميل اليوم مع تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ 11 شهرا في الوقت الذي أدت فيه احتجاجات في الصين، أكبر مستورد للنفط، على القيود الصارمة لكوفيد-19 إلى تأجيج المخاوف بشأن الطلب.

وهبط خام برنت 2.6 في المائة ليجري تداوله عند 81.47 دولار للبرميل بعد أن هبط إلى 81.16 دولار في وقت سابق من الجلسة في أدنى مستوى له منذ 11 يناير .

وهبط أسهم مصرف الراجحي 1.6 في المائة وهو الأكثر ضغطا على حركة المؤشر العام ، في حين يتداول سهم أرامكو السعودية على إنخفاض نحو 1.5 في المائة.

أما حركة بقية الأسهم خلال التعاملات فقد ارتفعت 16 شركة، بينما تراجعت أسهم 140 شركة.