الأسهم السعودية ترتفع 150 نقطة مستهل التعاملات

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صعدت الأسهم السعودية مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء ،بنحو 1.5 %، والتي تعادل 153 نقطة، ليتداول المؤشر العام قرب مستوى 10200 نقطة.

وقاد المكاسب سهم مصرف الراجحي بعد صعوده 2.5 %، في حين ارتد سهم أرامكو السعودية بعد ثمان جلسات من التراجع مسجلا مكاسب تجاوزت 1.5%.

أما حركة الأسهم خلال التعاملات فقد ارتفعت 193 شركة، تصدرها سهم بروج للتأمين المرتفع 9.3 في المائة، بينما سجل الوافد الجديد “أمريكانا” مكاسب تجاوزت 6.5 في المائة ليصعد سهمها إلى 2.92 ريال.

بينما تراجعت أسهم 15 شركة، بصدارة تهامة للإعلان بعد تراجع السهم 4.5 في المائة، وهي الجلسة الثالثة من التراجعات.

أما أسعار النفط فقد واصلت المكاسب اليوم مع استمرار إغلاق خط أنابيب رئيس ينقل الموارد إلى الولايات المتحدة، ما يزيد المخاوف إزاء شح محتمل في الإمدادات في أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.16 دولار، 1.5 في المائة، إلى 79.15 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 1.4 في المائة، إلى 74.22 دولار.