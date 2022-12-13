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الأسهم السعودية ترتفع 150 نقطة مستهل التعاملات

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 13 ديسمبر 2022 - 12:07 مساءً

المناطق_الرياض

صعدت الأسهم السعودية مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء ،بنحو 1.5 %، والتي تعادل 153 نقطة، ليتداول المؤشر العام قرب مستوى 10200 نقطة.

وقاد المكاسب سهم مصرف الراجحي بعد صعوده 2.5 %، في حين ارتد سهم أرامكو السعودية بعد ثمان جلسات من التراجع مسجلا مكاسب تجاوزت 1.5%.

أما حركة الأسهم خلال التعاملات فقد ارتفعت 193 شركة، تصدرها سهم بروج للتأمين المرتفع 9.3 في المائة، بينما سجل الوافد الجديد “أمريكانا” مكاسب تجاوزت 6.5 في المائة ليصعد سهمها إلى 2.92 ريال.

بينما تراجعت أسهم 15 شركة، بصدارة تهامة للإعلان بعد تراجع السهم 4.5 في المائة، وهي الجلسة الثالثة من التراجعات.

أما أسعار النفط فقد واصلت المكاسب اليوم مع استمرار إغلاق خط أنابيب رئيس ينقل الموارد إلى الولايات المتحدة، ما يزيد المخاوف إزاء شح محتمل في الإمدادات في أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.16 دولار، 1.5 في المائة، إلى 79.15 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 1.4 في المائة، إلى 74.22 دولار.

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 13 ديسمبر 2022 - 12:07 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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