الأسهم السعودية تهبط 1% وتتداول دون مستوى 10950 نقطة

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تراجعت الأسهم السعودية خلال تعاملات جلسة اليوم بنحو 100 نقطة، وسط تراجع لغالبية القطاعات.

ويأتي هبوط السوق بضغط رئيسي من قطاعا البنوك بشكل رئيسي ثم قطاعا المواد الاساسية والطاقة.

فيما تأثر السوق بتراجع سهم “أرامكو السعودية” 0.6 في المائة في حين واصل سهم أكواباور مساره الهابط وللجلسة السادسة على التداول، حيث يتداول السهم عند مستوى 136.4 ريال متراجعا بواقع 3.1 في المائة.

ويتداول السوق السعودي دون مستوى 10950 نقطة بعد تراجع المؤشر العام 1 في المائة.

إلى ذلك تراجع سهم أسواق عبد الله العثيم بواقع 6.8 في المائة، حيث تداول السهم دون احقية أرباح البالغة 7.5 ريال للسهم، فيما هبط سهم مجموعة تداول بـ 4.7 في المائة ليتداول السهم عند أدنى مستوى منذ فبراير الماضي.