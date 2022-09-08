الأسهم السعودية تواصل تراجعها وتسجل ثالث خسارة أسبوعية

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أنهت الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم على تراجع للجلسة الرابعة، رغم تقليص الخسائر النقطية بنهاية الجلسة، وبذلك تواصل السوق في تسجيل خسائر للأسبوع الثالث.

وبنهاية جلسة اليوم أغلق المؤشر العام للسوق الرئيسية متراجعا بـ 30 نقطة أو ما يعادل 0.25 في المائة، ليغلق المؤشر عند مستوى 11834 نقطة وسط سيولة 5.4 مليار ريال.

وجاءت التراجعات بفعل هبوط قطاع الطاقة بعد تراجعه 0.9 في المائة، تلاه قطاع البنوك والذي هبط 0.2 في المائة.

وتركزت السيولة خلال تعاملات اليوم على أسهم مصرف الراجحي تلاه معادن ثم سابك للمغذيات الزراعية، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 126.5 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 349 ألف صفقة.

واصل سهم أرامكو السعودية هبوطه للجلسة الرابعة بعدما أغلق منخفضا بـ 0.95 في المائة وهو الأكثر ضغطا على حركة السوق خلال تعاملات اليوم، تلاه البنك الاهلي بعد هبوطه 1.9 في المائة مسجلا أدنى مستوى منذ منتصف يوليو الماضي.

تراجعت أسعار النفط اليوم بعد تسجيل خسائر حادة في الجلسة السابقة، إذ أدى تمديد الصين إجراءات الإغلاق لكبح انتشار فيروس كورونا إلى تفاقم المخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.

إلى ذلك، صعدت أسهم 126 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم شركة صادرات بعد صعوده 5.3 في المائة، ليوقف السهم سلسلة التراجع التي استمرت لثلاث جلسات.

في المقابل، هبطت أسهم 71 شركة تصدرها سهم البنك السعودي الفرنسي بعد هبوطه 2.6 في المائة، ليغلق السهم قرب أدنى مستوى له منذ مطلع يوليو الماضي.