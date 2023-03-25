الأسواق بتبوك تزدان بفوانيس رمضان والباعة يشاركون الأهالي فرحة الصيام

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على مداخل الأسواق والمحال التجارية بمنطقة تبوك، تتراص الفوانيس الرمضانية بأشكال وألوان مختلفة الأحجام، مشاركةً من الباعة للأهالي فرحتهم الصيام، وإحياءً للعادات والتقاليد الرمضانية في المنطقة.

ورصدت عدسة “واس” مواصلة الأسواق توفير احتياجات المتسوقين بخيارات جذابة، تثري احتياجاتهم الشخصية والمنزلية، سواءً في مراكز التسوق الداخلية أو ساحات التسوق المفتوحة، حيث تكتنف الأسواق الشعبية والتجارية بالمتسوقين الذين يبحثون عن تنوع المعروض وكثرة العروض.

فيما قامت أمانة منطقة تبوك من جهتها بنشر اللافتات الرمضانية، والإضاءات التي تنتشر في الممرات والطرقات، إلى جانب تزيين المواقع العامة والميادين بالكلمات والعبارات والأشكال التقليدية الرائعة احتفاءً بالشهر الفضيل، مما أضفى إليها طابعًا فريدًا وخاصًا، تبث الشعور بالاطمئنان في ليالي وأيام الشهر المبارك.