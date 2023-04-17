منطقة الحدود الشماليةأبرز المواد

الأسواق والمجمعات التجارية بعرعر تشهد إقبالاً متزايداً من المواطنين والمقيمين

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 17 أبريل 2023 - 9:36 مساءً

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تشهد المراكز والمجمعات التجارية وأماكن التسوق في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية هذه الأيام إقبالا متزايداً من المواطنين والمقيمين لشراء احتياجاتهم، من الملابس والمستلزمات الشخصية والهدايا وألعاب الأطفال وغيرها؛ استعدادا لاستقبال عيد الفطر والاحتفاء به مع الأهل والأصدقاء، وسط أجواء البهجة والفرح والسرور.

فيما كثَّفت الجهات ذات العلاقة المتمثلة في وزارة التجارة وأمانة منطقة الحدود الشمالية حملاتها التفتيشية على المحال؛للتأكد من تطبيق الإجراءات النظامية، بالإضافة إلى التحقق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 17 أبريل 2023 - 9:36 مساءً
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Waleed

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