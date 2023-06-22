“الأضحى” يرفع سعر المواشي بجدة.. والجهات “تراقب”

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تشهد أسواق المواشي بمحافظة جدة، حركة شرائية متزايدة مع قرب عيد الأضحى المبارك، حيث توفرت جميع أنواع الأضاحي من الضأن.

ومن خلال مراقبة السوق، يتضح أن الطلب الأكثر، يتجه لـ”الحري والنعيمي والسواكن والنجدي”، مع مراعاة اتجاه البعض للأبقار والأبل.

وبدأت إدارة السوق منذ بداية شهر ذي الحجة، استقبال مرتاديه، من المواطنين والمقيمين، لاختيار أضاحيهم.

وهذا الحراك يتم وسط متابعة وتنظيم عدد من الجهات الصحية والرقابية، للتأكد من التزام جميع المنشآت بالأنظمة واللوائح والاشتراطات الصحية والفنية.

ويعمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، على تكثيف مراقبة مُشغلي المسالخ، للتأكيد على عمليات الفحص السليم للذبائح قبل وبعد الذبح، في الثابتة منها، كمسلخ شرق جدة، ومسلخ سوق الأنعام المركزي بالخمرة.