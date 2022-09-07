الأطعمة الحارقة للدهون لها قيمة غذائية عالية وتحقق الوزن الصحي

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ئوصف خبراء تغذية بعض الأطعمة بـ”الحارقة”، إذ إن استمرار تناولها يساعد على حرق الدهون وتخفيض الوزن، فضلاً عن أنها تمنح من يتناولها شعوراً بالشبع بفضل الألياف التي تحتويها.وأول هذه الأطعمة هي الجريب فروت، إذ يساعد تناول نصف ثمرة منه قبل كل وجبة على فقدان 450 جراماً من وزن الجسم في الأسبوع.أما لإذابة دهون منطقة البطن،

فينصح بتناول نصف حبة من الأفوكادو، إضافة إلى أنه يساعد على الشعور بالامتلاء.ويمتاز التوت البري بمفعوله القوي في تحسين الصحة العامة للجسم، ومحاربة الشيخوخة، وإنقاص الوزن.

ويحتوي كوب واحد منه على 80 سعرة حرارية، و4 جرامات من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع، بحسب متخصصين.

فيما أكدت دراسات أن تناول ثلاث حبات من الكمثرى يومياً يساعد على فقدان الوزن، وينصح بتناولها بالقشرة لأنها الجزء الأكثر الغني بالألياف.ويقول الخبراء إن الفاصولياء السوداء غنية بالألياف، ويتضمن كوب واحد منها نحو 15 جراماً من البروتين الخالي من الدهون المشبعة الموجودة في مصادر البروتين الأخرى، كاللحوم الحمراء.

ينصح متخصصون بتناول نصف كوب من الفاصولياء الحمراء بشكل منتظم يومياً، كونه يساعد على إنقاص جرامين من الوزن.وللوقاية من السرطان ينصح بتناول البروكلي، إذ يحتوي طبق واحد منه على 30 سعرة حرارية، لذا اعتبره خبراء عاملاً مساعداً على إنقاص الوزن.كما أن تناول نصف كوب من الشوفان يساعد في حرق الدهون أيضاً.فيما يحتوي سمك السلمون على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة.

وكانت دراسات سابقة قد أثبتت أن تناول هذه الدهون في الحمية الغذائية يسبب فقداناً للوزن بمعدل كبير.كذلك ينصح خبراء التغذية بتناول الأرز البني عوضاً عن الأبيض، حيث يحتوي نصف كوب منه على 1.7 جرام من النشاء المقاوم الذي يعد مصدراً للكربوهيدرات الصحية