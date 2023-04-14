الأعلى منذ إطلاق المؤشر.. 257 ألف صفقة إيجارية في مارس

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سجل المؤشر الإيجاري أكثر من 257 ألف صفقة إيجارية خلال مارس الماضي في أكثر من 160 مدينة ومحافظة أضيفت إليه مؤخرا، ليصبح بذلك الشهر الأعلى تسجيلًا للصفقات الإيجارية منذ إطلاق المؤشر.

وحوى تقرير مارس صفقات إيجارية سكنية على الوحدات “الشقق، الأدوار، الفلل” تجاوزت 202 ألف صفقة، بينما بلغت الصفقات الإيجارية التجارية للوحدات التجارية “المحال، المعارض التجارية، المكاتب” أكثر من 54 ألف صفقة.

ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري، حيث يمكن التعرّف على النطاقات السعرية للوحدات السكنية.

كما يمكن البحث عن الأحياء التي تضم وحدات سكنية في نطاق سعري يحدده المستفيد، واستعراض عدد الصفقات الإيجارية على الوحدات السكنية والتجارية في الحيّ المعين خلال الفترة المحددة، ومتوسط القيم الإيجارية، وتوضيح النطاق السعري للصفقات السكنية، واستعراضها من خلال رسم بياني.

يذكر أن جميع مدن ومناطق المملكة أصبحت ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” بالتكامل مع منصة “سكني”.