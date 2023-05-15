الأعلى منذ 40 عاماً.. المملكة تسجّل مستوى قياسياً لمتوسط هطول الأمطار خلال أبريل

وأضاف التقرير الذي نشرته الوزارة اليوم عبر حسابها في “تويتر”، أن قراءات محطات وكالة الوزارة للمياه والمركز الوطني للأرصاد بلغت 2163 قراءة، وسجّل عدد أعلى قراءات مطرية في يوم واحد 137 قراءة، وبلغ عدد السدود الوارد إليها السيول 146 سداً، فيما بلغ حجم المياه المنصرفة من السدود القائمة 57.7 م³.