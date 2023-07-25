“الأعلى من شهور”.. أسعار النفط تقفز مجدداً

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شهدت أسعار النفط ارتفاعاً جديداً بنحو 2% لتقترب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر؛ بفضل شح الإمدادات وزيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 دولار أو 2.1 % لتبلغ عند التسوية 82.74 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.67 دولار أو 2.1 % ليصل إلى 78.74 دولار بعد التسوية.

ويعد هذا أعلى إغلاق يسجله خام برنت منذ 19 أبريل وخام غرب تكساس الوسيط منذ 24 أبريل.

فيما يتوقع مختصون أن تنفذ بكين إجراءات تحفيزية موجهة لدعم اقتصادها المتعثر، ما يُعزز على الأرجح الطلب على النفط في ثاني أكبر دولة مستهلكة في العالم.