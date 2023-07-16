“الأغنام” والألبان الأكثر ارتفاعاً في يونيو

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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر يونيو 2022 مقارنةً بشهر يونيو 2023.

وصنف التقرير السلع والخدمات إلى 10 فئات: (الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس، والسلع الإنشائية، والمنظفات، والصحة، وصيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، والأعلاف والحيوانات الحية، والفنادق والشقق المفروشة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة).

وأبرز التقرير السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض، حيث جاء كلٌ من (لبن زبادي روب “الصافي”، وحليب أطفال حديثي الولادة “سميلاك1″، وقهوة سريعة التحضير “نسكافيه”، وحليب سائل معلب “بوني”، وزبدة “لورباك”، ويوسفي باكستاني)، كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (طماطم محلي، وبطاطس وسط محلي، وهيل أمريكي، وهيل هندي، وطماطم مستورد) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.

أما السلع غير الغذائية والخدمات فسجلت (حفائظ أطفال محلية “بامبرز”، وصابون بودرة للملابس “تايد”، وصابون غسيل للأواني “فيري”، ومبيد حشرات بخاخ “ريد”، وإقامة بالفنادق، وشقة مفروشة، ونفقات الحفلات والأفراح، وكشف طبيب أطفال) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (كشف طبيب أسنان، وإصلاح سيارة “ميكانيكا”).