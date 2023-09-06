الأكاديمية الوطنية البحرية تشارك في المعرض المصاحب لمؤتمر استدامة الصناعة البحرية

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شاركت الأكاديمية الوطنية البحرية في المعرض المصاحب لمؤتمر استدامة الصناعة البحرية الذي تنظمه الهيئة العامة للنقل، بهدف تحقيق التواصل الفعال وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات البحرية الدولية والتعريف ببرامج الأكاديمية ومبادراتها البحثية ودورها في تشكيل مستقبل الصناعة البحرية في المملكة العربية السعودية.

وتعد الأكاديمية أول أكاديمية للتدريب البحري غير ربحية تقدم التدريب النظري والعملي على المستوى العالمي بقدرات تدريب بحرية لا مثيل لها في المملكة لدعم شركات القطاع البحري وما يتصل بها من خدمات المهنية.

وتحرص الأكاديمية من خلال مشاركتها في المؤتمر على تبادل التجارب والخبرات في مجال التعليم والتدريب البحري لتحقق رؤيتها بأن تكون مركز تدريب وتأهيل رائد عالمياً بالقطاع البحري في المملكة من خلال توفير تدريب عالي الجودة بشهادات معتمدة تلبي متطلبات القطاع.

وتتميز الأكاديمية الوطنية البحرية بمرافقها الحديثة وبرامجها المتطورة وكادرها التدريبي والتعليمي المؤهل بأعلى المستويات ما يتيح لها إحداث السبق على المستويين النظري والعملي وضمان مستقبل مزدهر لخريجيها وتقديم خدمات استشارية تخصصية في مجال الخدمات ، وتضم الهيئة التعليمية والتدريبية نخبة من المتخصصين والأكاديميين من مهندسين وملاحين وخبراء ومهنيين محترفين.

وتتناول البرامج التعليمية والتدريبية في الأكاديمية أهم المجالات التخصصية في القطاع البحري ضمن ثلاث فئات رئيسية هي بناء وإصلاح السفن إضافة إلى تشغيل الموانئ والمنصات والحفارات البحرية والملاحة والعمليات البحرية.

وتمتد البرامج التي تقدمها الأكاديمية لعامين يحصل مجتازوها على مؤهلات مهنية عالية بحسب تخصصاتهم فضلاً عن المؤهل الأولي المدرج ضمن المستوى الثاني.

وتعتمد الأكاديمية بعد ذلك برامج تعليم مستمر تتضمن المستويين الثالث والرابع بحسب التخصصات، تتاح بنظامي التعلم المنتظم لغير المهنيين والانتداب للمهنيين.

وتم تكليف الأكاديمية بتزويد الشباب السعودي بالمهارات ذات الصلة بالسوق لبناء السفن وإصلاحها والعلوم البحرية والهندسة البحرية والتوظيف البحري، إضافة إلى تطوير المعرفة والكفاءات من خلال برامج تدريبية متقدمة ومتسارعة لسد الفجوة في المهارات وإعداد مجموعة من المواهب “الجاهزة للعمل”. وذلك يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها الإستراتيجية وكذلك رفع المستوى المهاري للخريجين السعوديين وتأهيلهم لسوق العمل ، ودعم احتياجاتهم من الكفاءات وتزويدهم بوظائف مستدامة.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية البحرية تأسست إثر شراكة إستراتيجية بين شركة أرامكو السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC) وشركائهما بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين كلا الطرفين والشركاء المعنيين بشأن تأسيس وتشغيل الأكاديمية الوطنية البحرية في ديسمبر من عام 2016م بمدينة الجبيل التابعة للمنطقة الشرقية.