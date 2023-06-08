الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني : أكثر من 400 متدرب في برنامج «سايبر برو» خلال شهر مايو

المناطق_واس

أعلنت الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني عن تدريب أكثر من 400 متدرب في برنامج تدريب وتأهيل موظفي الجهات الحكومية في مجال الأمن السيبراني «سايبر برو» بنسخته الخامسة خلال شهر مايو 2023م، الذي أطلقته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ضمن برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني، وفي إطار جهودها إلى تعزيز الأمن السيبراني في المملكة، ورفع مستوى الجاهزية السيبرانية لدى الجهات الوطنية لتحقيق رؤيتها الرامية إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.

ويهدف البرنامج المنفذ بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت” إلى تعزيز الأمن السيبراني في المملكة ورفع مستوى الجاهزية السيبرانية للجهات الحكومية وتنمية وتأهيل قدرات المختصين بالأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة في الجهات الحكومية وتعزيز مهاراتهم، ويستهدف الجهات في القطاعات “المالية، والصحية، والاتصالات، والطاقة، والنقل، وجهات التحقيق، والجهات العدلية”، وغيرها من الجهات الحكومية.

ويرتكز برنامج «سايبر برو» على 6 مسارات، هي الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام، الحماية والدفاع، إدارة التهديدات، تقييم الثغرات، الاستجابة للحوادث السيبرانية، أنظمة التحكم الصناعي، ويتضمن تنفيذ أكثر من 50 دورة تدريبية مكثفة تتوزع على 4 مستويات، كما يركّز على تهيئة المشاركين فيه للحصول على شهادات احترافية ضمن مساراته الستة.

ويأتي إنشاء الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني لبناء وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، وتقليص الفجوة الموجودة بين العرض والطلب على مستوى الكوادر البشرية المتخصصة في الأمن السيبراني، والإسهام في تعزيز الأمن السيبراني للمملكة ، كما تنفذ الأكاديمية مجموعة من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة والتمارين السيبرانية التي تتلاءم مع احتياجات ومتطلبات القطاعات الحيوية في المملكة، وتستهدف من خلالها موظفي الجهات الوطنية، والطلبة حديثي التخرج من الجامعات والكليات السعودية في تخصصات الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة للإسهام في رفع مستوى الجاهزية السيبرانية لمختلف الجهات الوطنية.