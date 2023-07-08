الألعاب العربية.. «أخضر 19» يتأهل بثنائية فلسطين

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تأهل المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم، إلى الدور نصف النهائي في دورة الألعاب العربية الجارية في الجزائر، بعد فوزه على منتخب فلسطين الأولمبي بنتيجة 2-1، السبت في ختام منافسات المجموعة الثانية.

ويدين الأخضر السعودي بهذا الفوز إلى فيصل العبد الواحد وعباس الحسن اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 37 و62.

والانتصار هو الوحيد للمنتخب السعودي في دور المجموعات بعد التعادلين مع سوريا «1-1» وموريتانيا بالنتيجة ذاتها، رافعاً رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني متأخراً بفارق الأهداف عن المنتخب السوري المتصدر بالرصيد ذاته من النقاط، بعد فوزه الكبير على نظيره الموريتاني بنتيجة 4-2.