الألغام والعبوات الناسفة تدمر 84 مدرسة في تعز

المناطق _ أحمد حماد

أشاد السيد تشارلز فريسبي مستشار الألغام في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) بمستوى العمل الذي تقوم به فرق «مسام» في محافظة تعز.

جاء ذلك خلال زيارته حقل الفريق (22 مسام) في محافظة تعز برفقة وكيل محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي.

وخلال الزيارة، قدم مشرف فرق مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام في تعز المهندس عارف القحطاني شرحًا حول طبيعة الحقل الملوث الذي يعمل فيه الفريق، والذي يمثل أهمية حيوية، حيث يجمع بين مدرسة مدمرة بالألغام، وجامعة تعز، وحديقة للأطفال تم تشييدها حديثاً، كما يقع بالقرب من مدينة سكينة.

واطلع الوفد الزائر على جهود فرق «مسام» العاملة في المناطق الملوثة في مديريات محافظة تعز، والتي يبلغ عددها 18 مديرية ملوثة بالألغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة. كما تم التطرق إلى حجم الخسائر التي ألحقتها الألغام والعبوات الناسفة بالمدارس في المحافظة، حيث بلغ عدد المدارس المتضررة 84 مدرسة مدمرة كلياً أو جزئياً.

كما قام الوفد بجولة في الموقع الآمن في الحقل، حيث تم التعرف عن قرب على طبيعة العمل فيه ولقاء النازعين والتعرف على جهودهم. كما زار الوفد مدرسة إبراهيم عقيل الملوثة بالألغام لمشاهدة حجم الضرر الذي لحق بها والأجزاء التي تحتاج إلى رفع الأنقاض لاستخراج العبوات الناسفة الموجودة تحتها.