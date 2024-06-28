“الألكسو” تعقد ندوة علمية حول التعاون في التربية والتعليم في المجالين العربي والأفريقي

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عقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ” الألكسو”، بمقرها في تونس اليوم، ندوة علمية متخصصة، حول التعاون في التربية والتعليم والتكوين في المجالين العربي والأفريقي، بمشاركة المعهد الثقافي الأفريقي العربي ومقره باماكو جمهورية مالي.

وناقشت الندوة عددًا من المحاور تركزت أغلبها على مجالات وموضوعات التعاون في التربية والتعليم في المجالين العربي والإسلامي.

وأشار مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم محمد ولد أعمر في كلمة بالمناسبة، إلى أهمية هذه الندوة وسياق انعقادها وخصوصية الموضوعات التي تناقشها؛ وذلك في ظل السعي الدائم إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالخصوص ما يتصل بهدفها الرابع الذي ينص على ضرورةِ ” تأمين تعليم جيّد ومنصف وشامل للجميع مدى الحياة”.