الأمانة العامة لجائزة الأمير نايف للأمن العربي تعلنُ فتحَ باب الاشتراك في مسابقة الجائزة للعام 2023م

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أعلنت الأمانة العامة لجائزة الأمير نايف للأمن العربي فتحَ باب الاشتراك في مسابقة الجائزة لعام 2023م.

وتنقسم الجائزة إلى خمسة فروع،يبلغ إجمالي قيمة كل جائزة فرعية مئة ألف دولار؛وهي جائزة الأداء الأمني المتميِّز، جائزة البرامج الأمنية الرائدة،جائزة الدراسات الأمنية،جائزة الاختراع الأمني، جائزة الإبداع الإعلامي.

واشترطت الجائزة هذا العام أن تكون الأعمال المترشحة لجائزة الدراسات الأمنية متعلقة بـالأمن والأسرة “دور الأسرة في تعزيز الأمن في المجتمع في ضل التحديات المعاصرة: الواقع والمأمول”.

يأتي ذلك ضمن إبراز دور الأسرة في تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع، والتوعية من مخاطر الانحراف والجريمة.