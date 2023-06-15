الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة القصيم

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وقعت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية مذكرة تفاهم مع جامعة القصيم بهدف نشر الوعي وإثراء المحتوى العلمي والأكاديمي والتدريبي والمعرفي،وتعزيز المهارات المهنية الوطنية في مجال النزاعات الزكوية والضريبية والجمركية.

وجرى التوقيع في مقر الأمانة العامة بحضور سعادة الأمين العام للجان الزكوية والضريبية والجمركية الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن السحيباني، وسعادة عميد كلية الاقتصاد والإدارة الدكتور أحمد بن صالح التويجري.

وتأتي هذه الشراكة في إطار العمل المشترك والتعاون بين الجانبين في تبادل الخبرات والمعلومات وإجراء الدراسات المختصة وتقديم الاستشارات في مجال النزاعات الزكوية والضريبية والجمركية،تعزيزاً لمبدأ العمل التكاملي بين الطرفين في رفع المستوى العلمي والمعرفي والمهني،وتقديم الدعم العلمي في اللقاءات والندوات المهنية المقدمة للمهتمين والمختصين، وتحفيزاً للشراكة المجتمعية؛ بما ينعكس إيجابًا على رفع الكفاءة في مجال النزاعات الزكوية والضريبية الجمركية.