الأمانة وهيئة تطوير عسير تناقشان الكود العمراني والمخطط المحلي للمنطقة

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التقى أمين منطقة عسير المهندس عبدالله جالي، هيئة تطوير عسير وتم مناقشة عدد من المواضيع من أهمها المخطط الإقليمي المحلي للمنطقة .

كما تم استعراض الكود العمراني الذي يهدف الى متابعة رفع جودة الضوابط العمرانية لجميع مناطق عسير والحفاظ على المورث الطبيعي للمنطقة الذي تتميز به في جميع المناطق.

ويسهم تطبيق كود البناء السعودي في تنظيم العلاقة المهنية في قطاع البناء والتشييد لحماية المبنى من التهدم الكلي أو الجزئي وكذلك وضع الحد الأدنى من الاشتراطات والمتطلبات التي تحقق السلامة والصحة العامة والبيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية وترشيد المياه والطاقة كل ذلك من شأنه حماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل والاهتمام بالاستدامة.

فيما سيسهم في رفع جودة البناء وتحسين أداؤه إضافة الى إقرار التأمين ضد العيوب الخفية والمتضمن الرقابة على جميع عناصر البناء وما يوفره من ضمان للمالك بتلافي العيوب الخفية أثناء التنفيذ.