الأمراض المنقولة عبر الأغذية تسبب خسائر بـ 412 مليار ريال

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أصدرت منظمة الصحة العالمية، إحصائية حديثة كشفت أن الإصابة العالمية سنويًا بالأمراض المنقولة عبر الأغذية 600 مليون شخص، بنسبة 1 من كل 10 أشخاص

تتسبب في وفاة 420 ألف سنويا

فيما بلغت الخسائر من حيث الإنتاجية والنفقات الطبية السنوية بسبب الأمراض المنقولة عبر الأغذية 412.5 مليار ريال.

كما بلغت الوفيات العالمية 420 ألف شخص سنويًا، منهم 125 ألف طفل عمره أقل من 5 أعوام، يمثل 40 % من الوفيات بأسباب الأمراض المنقولة عبر الأغذية.

من جانبه، سلّط باحث في سلامة الأغذية والأمن الغذائي، الضوء على الإحصائية، داعيا لإطلاق كيان يجمع الأطباء البيطريين لتنظيم الجهود والممارسات وتوحيد التوجهات للتوافق مع المستهدفات الوطنية، حسب “الوطن”.

سلامة الأغذية عمل تكاملي

وفي السياق ذاته، أوضح د. وليد الجربوع، مدير فرع الجمعية السعودية للطب البيطري في الرياض، أن سلامة الأغذية هي عمل تكاملي متعدد التخصصات والمراحل ابتداء من المزرعة حتى المائدة.

وأشار إلى أن الطبيب البيطري، يتعامل مع عدة أنواع من الحيوانات، وهي: الأليفة، والمزرعة، والمائية، والحياة الفطرية، وفي كل نوع يتعامل مع الذكور والإناث والصغار والكبار، مما يزيد صعوبة وتعقيد الأعمال.

11 % من البشر يتعرضون للجوع

كان تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، أشار إلى أنه رغم الجهود المبذولة عالميًا، إلا أن الجوع وسوء التغذية مستمر ويبلغ المتضررين 820 مليون شخص في العالم يعاني من الجوع أي 11 % من البشرية.

وأضاف أن مليارين من الناس، أي ما نسيته 25 %، لا يحصلون بانتظام على غذاء آمن ومغذٍوكاف، وأن مسببات الأمراض: البكتيريا، الفيروسات، الطفيليات، البريونات، المواد الكيميائية.