“الأمر بالمعروف” بالباحة تقيم معرضاً توعوياً وتعرض محتوى حملة (عليكم بسنّتي) في محافظتي قلوة والمندق

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أقامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة بمنطقة الباحة معرضاً توعوياً وذلك في مهرجان ربيع قلوة .

و تم عرض محتوى حملات الرئاسة التوعوية عبر لوحات وشاشات المعرض وذلك بعرض حملة ( عليكم بسنتي ) وحملة ( الخوارج شرار الخلق ) وحملة ( حقُّ الله ) وبرنامج (تعظيم قدر الصلاة) ومحتوى برنامج (خطر المسكرات والمخدرات) وغيرها لتوعية المجتمع بكافة أطيافه.

كما عرضت هيئة محافظة المندق المحتوى التوعوي لحملة (عليكم بسنّتي) بالتعاون مع وحدة الرخص بمرور المحافظة، وذلك عبر الوسائل التوعوية المتنوعة من لوحات ومواد مقروءة ومسموعة.

و أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي على أهمية نشر هذه الحملات لتعزيز العقيدة الصحيحة، وبيان أثر السنة وأهميتها، وإبراز معانيها ومصادرها، وترسيخ ذلك في النفوس، وإظهار جهود المملكة العربية السعودية في التمسك بها.

وتأتي هذه المناشط في إطار التعاون بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهات الحكومية وغير الحكومية بمتابعة ودعم واهتمام من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.