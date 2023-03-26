الأمطار .. تُجدّد أجواء الربيع في الحدود الشمالية

المناطق_واس

جّددت الأمطار الأخيرة التي شهدتها منطقة الحدود الشمالية موسم الربيع الاستثنائي التي تشهده المنطقة.

وتشتهر المنطقة بعدد من الأعشاب البرية ومنها ” الديدحان- قليقلان -قحويان – الصفار – حوذان – الشيح – الربلة – القفعى – الجريد -غفش – حنوه – جهق – خزامى – مليح -قريص – نفل – خبيز – بابونج – حوذان – حمباز – رجل الغراب – وأنواع أخرى من النباتات التي تزين المكان على امتداد نظر العين وتجذب السياح للمنطقة.

عدسة “واس” وثقت ظهور وردة الديدحان التي تنبت في آخر فصل الشتاء ولا تنبت إلا في السنوات غزيرة المطر ومنابتها الفياض وأطراف الريضان.