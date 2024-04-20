الأمطار تُغرق دبي: قوارب مطاطية لإنقاذ سيارات أثريائها الفارهة (فيديو)

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تعرضت مدينة دبي لأضرار جسيمة جراء أمطار غزيرة غير مسبوقة، حيث غمرت المياه العديد من الطرقات والأحياء السكنية، ما أدى إلى تلف الكثير من السيارات والمباني والمحال التجارية.

وخاض السكان في مياه الفيضانات الملوثة بالزيت يوم الخميس للوصول إلى سياراتهم للتحقق من عمل محركاتها، بينما لجأ آخرون إلى استخدام قوارب مطاطية لإنقاذ سياراتهم الفارهة من الغرق.

وتسببت الأمطار الغزيرة في شلل الحركة المرورية في العديد من أنحاء المدينة، كما ألغيت بعض الرحلات الجوية من وإلى مطار دبي الدولي.

وتعاني دبي من ظروف جوية غير مستقرة وعواصف مطرية غير معتادة ترافقها رياح قوية، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في العديد من المناطق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر قوارب مطاطية تنقل السيارات الفارهة لأثرياء دبي من أماكن غمرتها المياه، ما أثار موجة من السخرية والتعليقات.

فقط في دبي،وكالات السيارات الفخمة تنقل السيارات بقوارب مطاطية‼️ حتى السيارات مدلعينها..😅pic.twitter.com/DnXNzxucpq — د. زياد الجهني (@Zeyad_jehani) April 19, 2024

وتُعد هذه الفيضانات هي الأشد قسوة على الإمارة منذ سنوات، حيث تسببت في خسائر مادية فادحة وأضرار جسيمة في البنية التحتية.