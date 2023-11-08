الأمم المتحدة: أحد سائقي قافلة مساعدات الإنسانية أصيب في إطلاق ناري

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قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية “أوتشا” إن أحد سائقي قافلة مساعدات الإنسانية أصيب في إطلاق ناري، أمس، وهي في طريقها لتسليم إمدادات طبية منقذة للحياة لمستشفى الشفاء ومستشفى القدس في قطاع غزة.

وأفاد “أوتشا” أن القافلة مكونة من 5 شاحنات تابعة لمنظمة الصحة العالمية والأونروا، وترافقهما مركبتان تابعتان للجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وقد وصلت إلى مستشفى الشفاء وتمت عملية تسليم المساعدات بعد إصابة أحد السائقين وتضررت شاحنتين.

وأوضح المكتب الأممي أن 81 شاحنة محمّلة بالغذاء والأدوية والمستلزمات الصحية والمياه المعبأة ومنتجات النظافة، دخلت إلى غزة قادمة من مصر، ليكون إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ 21 أكتوبر 650 شاحنة، وكانت 509 شاحنات تدخل القطاع يومياً قبل اندلاع الأعمال العدائية.

وأضاف أن مئات الآلاف من الفلسطينيين في شمال غزة يعانون من مصاعب غير مسبوقة عن بقية القطاع بسبب عمليات عزل جيش الاحتلال الغاشم لهم، كما جدد طغيانه بإخلاء السكان في الشمال، وبإخلاء مستشفى الرنتيسي في مدينة غزة وهو المرفق الوحيد للأطفال في شمال غزة، وذلك بدعوى أن الجماعات المسلحة كانت تستخدمه.

وتابع “أوتشا” أن العثور على الغذاء والماء في جنوب غزة مازال يشكل تحدياً، حيث تعرض 11 مخبزاً للقصف والتدمير، كما أن المطحنة الوحيدة العاملة في غزة متوقفة عن العمل بسبب نقص الكهرباء والوقود.