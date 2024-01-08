الأمم المتحدة: أكثر من 23 مليون شخص في أفغانستان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة

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أعلنت تقارير من وكالات الأمم المتحدة أن أكثر من 23.7 مليون شخص في أفغانستان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، فيما يواجه 15.8 مليون انعدام الأمن الغذائي.

وقد ذكر برنامَج الأغذية العالمي للأمم المتحدة أنه قدم أكثر من 350 ألف طن متري من المساعدات الغذائية لشعب أفغانستان في عام 2023.

ويأتي هذا في وقت تتصارع فيه أفغانستان مع الفقر والبطالة، إلى جانب وقوع الزلازل الأخيرة في إقليم هيرات والعودة القسرية للمهاجرين من البلدان المجاورة، وخاصة باكستان، مما يزيد من تفاقم احتياجات الشعب الأفغاني.