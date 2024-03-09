الأمم المتحدة: أكثر من 500 ألف شخص على شفا المجاعة في غزة

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حذّر منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن غريفيثس من أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة على شفا المجاعة وأن الأطفال يموتون جوعاً، فيما تدخل الأعمال العدائية في القطاع شهرها السادس.

وقال إن مجتمع العمل الإنساني على دراية بما يتعين عمله لإنقاذ الأرواح في غزة ولكننا بحاجة إلى الظروف والضمانات المناسبة، ويشمل ذلك وقف إطلاق النار والامتثال التام لقواعد الحرب، وتوفر نقاط دخول إضافية إلى القطاع والمزيد من طرق الإمداد وسعة التخزين في غزة وتحسين حماية قوافل الإغاثة.

وتشمل تلك الظروف أيضاً، الحركة الحرة والآمنة للإمدادات الإنسانية عبر نقاط التفتيش، وإصلاح الطرق، وإزالة العبوات غير المنفجرة، وتعزيز دور القطاع التجاري.