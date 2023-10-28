الأمم المتحدة تحذر: أي عملية برية إسرائيلية في غزة ستؤدي لقتل آلاف المدنيين

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حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، اليوم السبت، من أن العملية البرية الإسرائيلية واسعة النطاق في قطاع غزة، ستؤدي إلى مقتل آلاف المدنيين.

وقال تورك في بيان صدر في جنيف “في ضوء الطريقة التي جرت بها العمليات العسكرية حتى الآن، وفي سياق احتلال يعود إلى 56 عاما، أُطلق تحذير من عواقب قد تكون كارثية لعملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة واحتمال مقتل آلاف المدنيين الإضافيين”.

وأضاف أن قصف البنية التحتية للاتصالات يعرض المدنيين لخطر جسيم. ولم تعد مركبات الإسعاف وفرق الدفاع المدني قادرة على تحديد مكان الجرحى أو آلاف الأشخاص الذين يقدر أنهم ما زالوا تحت الأنقاض، ولم يعد المدنيون قادرين على تلقي معلومات محدثة حول المكان الذي يمكنهم فيه الوصول إلى الإغاثة الإنسانية والأماكن التي قد يكونون فيها أقل عرضة للخطر. لم يعد بإمكان العديد من الصحفيين الآن الإبلاغ عن الوضع.

وتابع: لقد فقدنا الاتصال بزملائنا في غزة الليلة الماضية. لقد تحمل زملاؤنا أيامًا ولياليًا تحت القصف المتواصل لغزة. لقد فقدوا عائلاتهم وأصدقائهم ومنازلهم في الغارات التي أسفرت عن مقتل عدة آلاف في غضون ثلاثة أسابيع فقط وتدمير أحياء كاملة في جميع أنحاء غزة. لا يوجد مكان آمن في غزة ولا يوجد مخرج.