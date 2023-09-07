الأمم المتحدة تحذر: تدمير المناخ بدأ والأرض تمر بفترة غليان

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن “تدمير المناخ قد بدأ” تعليقاً على فصل الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق في العالم.

جاء ذلك في بيان خطي نشره، أمس الأربعاء، حول الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة في العالم.

وذكّر غوتيريش بأن العلماء حذروا منذ فترة طويلة من الآثار المحتملة للاعتماد على الوقود الأحفوري.