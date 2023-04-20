الأمم المتحدة تحذر من نفاد الغذاء والوقود بالسودان

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حذّرت الأمم المتحدة بالسودان من قرب نفاد الغذاء والوقود وغير ذلك من الإمدادات الحيوية لدى سكان السودان، مضيفةً أنّ نظام الرعاية الصحية أيضاً معرض لخطر الانهيار.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنهم بحاجة ماسة إلى وقف إنساني حتى يتمكن الجرحى والمرضى المدنيون من الوصول إلى المستشفيات”، مبيناً أنَّ سكان عاصمة الخرطوم لم يتمكنوا من مغادرة منازلهم بأمان لشراء المواد الغذائية وغيرها من الضروريات منذ أيام.

وأشار المكتب إلى أنَّ نظام الاستجابة للإغاثة ما زال مقيداً بشكل هائل، داعياً إلى إنهاء الهجمات على عمال الإغاثة ووقف نهب المرافق الإنسانية.

وشدد على ضرورة أن تتمكن الجهات الفاعلة الإنسانية من القيام بعملها بشكل آمن، وأن تتمكن وكالات الإغاثة من نقل موظفيها بأمان وإعادة تعبئة الإمدادات الحيوية.

وقالت الوكالة المعنية بالشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة “نحن قلقون من احتمال انهيار نظام الرعاية الصحية في السودان بشكل كامل”، مشيرةً إلى أنَّ “المستشفيات بحاجة إلى المزيد من العاملين والإمدادات ومخزون الدم.