الأمم المتحدة تخصص 25 مليون دولار لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

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أعلنت الأمم المتحدة تخصيص 25 مليون دولار لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، وفق نبأ عاجل أذاعته “العربية” قبل قليل.

وقال مسؤول منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة “يونسيف” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عمار عمار، إن زلزال تركيا وسوريا تسبب في قتل آلاف الأطفال.

وشدد على أن الاحتياجات الإنسانية بسبب الزلزال كبيرة، منبهاً إلى ضرورة توفر مساندة دولية.

وكشفت أديلهيد مارشانج، كبيرة مسؤولي الطوارئ في منظمة الصحة العالمية أن نحو 23 مليون شخص، من بينهم 1.4 مليون طفل، من المرجح أن يتعرضوا للخطر في كل من تركيا وسوريا، بعد الزلزال وتوابعه التي حولت آلاف المباني إلى أنقاض.