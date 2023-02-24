الأمم المتحدة تدعو لتوفير 113 مليون دولار لإعادة تاهيل البنية التحتية في تركيا بعد الزلزال

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دعا برنامج الأمم الإنمائي لتوفير 113,5 مليون دولار لإزالة 210 مليون طن من الركام الناتج عن الزلزال في تركيا.

وأكد البرنامج على ضرورة الانعاش المبكر للتعافي المستدام ، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية والخدمات وسبل كسب العيش، مشيراً أنه يتمتع بخبرة واسعة وقدرة على إعادة بناء البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وتقديم الخدمات الرقمية.

وقالت الممثلة المقيمة للبرنامج في تركيا لويزا فينتون في تصريح صحفي : إن الجهود تنصب حالياً على منع تهديدات الصحة العامة للسكان المتضررين والمستجيبين لحالات الطوارئ.

وأضافت أنه كإجراء أولى ارسل برنامج الأمم الإنمائي حاويات لنقل النفايات والمطهرات لبلدية هاتاي لتطهير الانقاض وتعويض النقص الحالي في مياه الشرب ، مشيرة إلى ان هذا الإجراء يخطط لدعم الحكومة التركية في معالجة الانقاض بشكل صديق للبيئة ، وبما يساهم في خلق فرص عمل للسكان المحليين في عمليات إعادة تدوير الحطام.